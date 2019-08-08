تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

البابا يعلن مساهمة الكنيسة في تجديد مبنى معهد الأورام

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، عن تعازيه لأسر ضحايا معهد الأورام، الذين راحوا ضحية الانفجار الذي وقع أمام المعهد الأحد الماضي، وأشار البابا إلى أن الكنيسة ستقدم مساهمة مالية لتجديد مبنى المعهد جنبا إلى جنب مع كل المؤسسات والأفراد التي ساهمت للغرض ذاته.

مدبولي يهنئ السيسي بعيد الأضحى: مناسبة جليلة تتجسد فيها معاني التضحية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى، وجاء في نص البرقية: "يُسعدني ويشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأطيب آيات التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أسمى معاني التضحية والفداء والامتثال إلى تعاليم الدين الإسلاميّ".

مبادرة "حق الشعب" تسترد مليون فدان زراعي و140 مليون متر بناء

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة جاءت نتيجة إرادة سياسية باسترداد حق الشعب وحقه في إعادة الأرض وممتلكات وأصول الدولة، واللجنة واحدة ضمن 5 لجان شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان "استرداد حقوق الشعب وممتلكاته وأصول الدولة المصرية"، وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اللجنة نجحت في إعادة مليون فدان أراضي زراعية و140 مليون متر مربع أراضي بناء حتى الآن، لافتا أن اللجنة اجتمعت مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، الأربعاء، لاستعراض جهود الموجة الـ13 لاستراداد أراضي أملاك الدولة خلال 10 أيام.

واشنطن تدعو الهند وباكستان إلى الحوار وضبط النفس

دعت الولايات المتحدة الأمريكية الهند وباكستان إلى الحوار وضبط النفس، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، وأعلنت السلطات الباكستانية، الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها الهند بعد يومين من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه، كما أعلنت إسلام أباد، أنها ستحيل قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي.

"تحالف دعم الشرعية": نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، رفض التحالف أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن، موضحًا أن قيادة التحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن.

"البيئة" عن ظهور حوت في الساحل الشمالي: أمر طبيعي.. ولا يشكل خطرا

كشف الدكتور لؤي السيد، منسق برنامج "الحياة البرية" بوزارة البيئة، أسباب ظهور حوت في الساحل الشمالي، قائلا إنه شئ طبيعي للغاية، إذ تأتي هذه الظاهرة نتيجة عدم توافر الغذاء في البحر المتوسط، وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الحيتان تلجأ إلى السواحل الجنوبية بشكل طبيعي، أما في شرق المتوسط يكون ظهورها قليلا للغاية.

الجماعة الصحفية تودع الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش

شيع جثمان الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش، عقب صلاة المغرب أمس، من مسجد "الرحمن الرحيم" بصلاح سالم، بحضور لفيف من الصحفيين، يتقدمهم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والدكتور أحمد محمود المدير الفني للجريدة، وعدد من الصحفيين الشباب.

"شعبة الذهب": نتوقع أن يصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1000 جنيه

قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 1000 جنيه خلال ثلاثة أشهر.

حبس صديقة شيرين سيف النصر عامين بتهمة سرقة مجوهراتها من أول جلسة

عاقبت محكمة جنح الجيزة "إحسان.ك" المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية وألماس من شقة صديقتها الفنانة شيرين سيف النصر في الجيزة، بالحبس لمدة عامين، وذلك من أول جلسة محاكمة، وكانت النيابة العامة قد قررت حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة من داخل غرفة نومها، واعترفت المتهمة بتفاصيل الواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بسبب "معرفة قديمة".. هيثم شاكر يتصدر تريند "تويتر"

تصدر الفنان هيثم شاكر، تريند موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر"، بعد ساعتين من طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، وكان شاكر، قد مهّد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة بـ 2 برومو لأغنيتي "ياما ياما" و"ماتوصنيش"، كما أطلق مؤخرا كليب أغنية "ماتوصنيش"، التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس، وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تماما من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.

كواليس رحيل محمد النني عن جحيم أرسنال على سبيل الإعارة

استقر الدولى محمد الننى، لاعب أرسنال والمنتخب الوطنى، على وجهته الجديدة بعيداً عن قلعة "الإمارات"، بعد أن بات مصيره غامضاً تحت قيادة الإسبانى أوناى إيمرى، الذى اعتمد خطة الجانرز دون إدراج اسمه ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، الأمر الذى وجده اللاعب فى غير مصلحته قبل الموسم الجديد، وقرر لاعب الفراعنة الهروب من جحيم "إيمرى" متجهاً نحو الدورى التركى، من بوابة نادى جالطة سراى "بطل الدورى التركى"، الذى أبدى اهتماماً كبيراً بضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى، لتدعيم خط وسط الفريق، الذى عانى كثيراً الموسم المنصرم، إذ يعول النادى على قدرة الدولى على إحداث تأثير بهذا المركز الذى يعد نقطة ضعف للفريق، حسب ما ذكرت صحيفة "تافكيم" التركية.