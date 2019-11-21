وزير خارجية الصين: مشروع القانون الأمريكي يستهدف تدمير هونج كونج

أدان وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم، مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي ويدعم المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في هونج كونج، معتبرا أنه "يشجع المجرمين العنيفين" ويهدف إلى "بث الفوضى بل حتى تدمير هونج كونج".

وأوضح أن مشروع القانون "تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للصين"، وذلك خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي السابق وليام كوهن في بكين، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وتشهد هونج كونج، مظاهرات في المدينة بدأت احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك، غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بعد تعليق القانون بل رفعت سقف مطالبها إلى الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.

وتبنّى الكونجرس الأمريكي بغالبيّة ساحقة أمس الأربعاء قرارًا يدعم "حقوق الإنسان والديموقراطيّة" في هونج كونج في مواجهة بكين، ويُهدّد بتعليق الوضع التجاري الخاصّ الذي تمنحه واشنطن للمستعمرة البريطانيّة السابقة، ويجب أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النص كي يُصبح نافذًا.

ويأتي هذا التصويت في خضمّ مفاوضات شاقّة بين أوّل قوّتين اقتصاديّتين في العالم للخروج من حربهما التجاريّة.

ووافق مجلس النواب أمس الأربعاء على القرار بأغلبية 417 صوتًا مقابل صوت واحد بعد اعتماده بالإجماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء، وكان هذا التصويت أثارت غضب بكين التي توعدت بالرد في حال اعتماد النص بشكل نهائي.