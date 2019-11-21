وفد من حزب البعث السوري يزور موسكو نهاية 2019

كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، نائب أمين عام حزب "روسيا الموحدة"، أندريه كليموف، عن زيارة مرتقبة لوفد من حزب البعث السوري الحاكم لموسكو قبل نهاية العام.

وقال كليموف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية اليوم- إن "زيارة وفد من حزب البعث إلى موسكو متوقعة وآمل أن يعقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية العام، لقد حددنا مواعيدا تقريبية مع زملائي في الحزب الحاكم السوري. أود كثيراً أن ألتقي بهم وآمل أن يكون هذا الاجتماع قبل نهاية العام".

واعتبر السناتور الروسي، أنه من السابق لأوانه الإعلان عن موعد أولي محدد للزيارة بسبب الوضع السياسي الداخلي الصعب في سوريا، وقال: "ما زالوا (في سوريا) يواجهون مشاكل، والأشخاص الذين نتحدث عنهم ما زالوا أشخاصاً رفيعي المستوى في الحزب الحاكم، لذلك في كثير من الأحيان، حين اتفقنا على مواعيد الزيارات، كانت هناك بعض الأحداث التي تجبرهم على البقاء وتأجيل المواعيد النهائية".

واشار كليموف، إلى أنه من المتوقع أن يتم بحث قضايا عدة مع الوفد السوري من خلال تطوير الحوار بين روسيا وسوريا، مضيفا أنه يمكن للسياسيين السوريين زيارة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

وكان كليموف صرح في وقت سابق أن حزب "روسيا الموحدة" يعتزم إجراء محادثات في موسكو مع وفد من حزب البعث في أبريل - أوائل مايو 2019.