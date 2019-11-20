روسيا تعلن رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن رفض موسكو للهجمات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "ازدادت حدة الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على الأراضي السورية في الآونة الأخيرة ومثل هذا التطور للأحداث يبعث القلق والرفض في موسكو"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت الخارجية الروسية: "نحن نعتبر أنه من المهم دون قيد أو شرط احترام سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ودول المنطقة الأخرى"، مؤكدة أن "مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية تزيد التوتر وتقوي الصراع حول سوريا، وتتعارض مع الجهود المبذولة لتطبيع الوضع وتحقيق الاستقرار في سوريا والتسوية السياسية في هذا البلد".

وقتل 23 شخصا بينهم 16 مقاتلا غير سوري في ضربات ليلية اسرائيلية استهدفت مواقع للحكومة السورية والقوات الايرانية في دمشق وريفها، فيما أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي شن ضربات جوية "على نطاق واسع" في سوريا، وأن مقاتلاته قصفت "نحو عشرة أهداف عسكرية" عبارة عن مواقع للحكومة السورية ولفيلق القدس الإيراني، اليوم، "رداً" على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل أمس الثلاثاء.

من جانبها، أشارت دمشق، إلى تصدي دفاعاتها الجوية للقصف الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".