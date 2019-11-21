شهد الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكدنرية"، 3 حوادث مرورية في الاتجاهين، تسببت في تعطل الطريق لمدة وصلت الساعة بنطاق مراكز بنها وقليوب ومدينة قها، أسفرت عن 3 مصابين نُقلوا للمستشفيات.

انتقلت الأجهزة المعنية وتبين أن الحادث الأول وقع أمام قرية سندنهور التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالجلود، وإصابة قائدها، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلي اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انقلابها.

وفي قليوب شهدت المنطقة أمام قرية سنديون اتجاه القاهرة انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة قائدها ومرافقه ونقلهما للمستشفى.

وأمام كوبري قها اتجاه بنها تسبب انفجار إطار سيارة نقل في اصطدامها بالحاجز الخرساني للطريق وتعطل حركة المرور لحين رفع آثار الحادث دون خسائر بشرية.

انتقلت قوات المرور لموقع الحوادث الـ 3، وجرى رفع وتجنيب السيارات والعمل علي فتح الطريق مرة أخرى أمام المرور.