شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، حملة بالتنسيق مع هندسة ري فارسكور، وهيئة جسور، لإزالة التعديات على أملاك الري وجسور النيل، بمرافقة قوة أمنية بمركز شرطة الزرقا، بقيادة العميد أحمد الشلتاوي، مأمور مركز شرطة الزرقا.

وأزالت الحملة 26 حالة تعدٍ على أملاك الري بإجمالي مساحة 1068.85 م2، كما تم تنفيذ 7 حالات تعدٍ علي جسور النيل بمساحة إجمالية 11400م2، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتفيذ قرارات الإزالة بالموجة الرابعة عشر للتعديات على أملاك الدولة.