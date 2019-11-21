وضع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، حجر الأساس للمبنى الجديد للزراعيين بنادي إدفو الزراعي بأسوان، لتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين بالمحافظة، لاستخدامه كمركز تجاري وطبي ومجمع خدمات، فيما أكد الزراعيون بمحافظات أسوان وقنا والأقصر دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خليفة في كلمته خلال مؤتمر شعبي إنّ الزراعيين يؤدون دورهم في بناء الجمهورية الثالثة التي بدأت في 30 يونيو 2013، ويقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق خلالها حزمة من المشروعات الزراعية القومية التي يجني الشعب المصري ثمارها، من حيث توفر وديمومة السلع الغذائية والبعد الاجتماعي للمشروعات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف خليفة أنّ دعم الزراعيين لسياسات الرئيس السيسي غير محدود، إذ إنّ مشروعاته القومية وفرت الآلاف من فرص العمل، كما أنّ المهندسين الزراعيين على مدى تاريخهم ظلوا أوفياء لبلدهم ومهنتهم وإخلاصهم في عملهم، مشيدا بدور المهندسين الزراعيين الوطني في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي ودوره المجتمعي المهم في خدمه المجتمع، حيث يؤدون عملهم في الحقول جنبا إلى جنب مع الفلاحين والمزارعين، رغم تعرضهم أثناء أداء عملهم في ظروف مناخية قاسية.

وأشار نقيب الزراعيين إلى البدء في إدارة أصول النقابة إدارة استثمارية، لتحسين موارد النقابة، إذ إنّ الإدارة الذاتية لموارد النقابة كانت غير رشيدة على مدار فترات سابقة، وسنكمل إدارة باقي الأصول إدارة استثمارية على مستوى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، مشددا على عقده اجتماعا موسعا مع الزراعيين بمحافظات "قنا، الأقصر، وأسوان"، لمناقشة التحديات التي تواجه المهندسين الزراعيين.

ولفت خليفة إلى الخطوات التي اتخذها مجلس النقابة لزيادة المتحصلات الخاصة بالموارد طبقا للقانون، والتي ساهمت في عدم زياده الفجوة في صندوق المعاشات واستمرار صرف المعاشات بانتظام، مشيرا إلى مطالبة النقابة بسرعة تعديل قانون النقابة رقم 31 لسنة 1966 لزيادة موارد النقابة خاصة صندوق المعاشات والإعانات الذي يعاني عجزا نحو 500 مليون جنيه متأخرات للزملاء اصحاب المعاشات البالغ عددهم 250 ألف مهندس زراعي على المعاش، وكادر خاص للمهندس الزراعي أسوة بالمهن الأخرى.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أنّ الدعم الحكومي لصندوق المعاشات مليوني جنيه سنويا، مطالبا الحكومة بزيادة الدعم لرفع مكانة المهندس الزراعي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمهندسين الزراعيين ورعايتهم، مشيرا إلى ميكنة جميع الإجراءات النقابية والعمل النقابي بالنقابة العامة وبعض الفروع، وجار استكمال باقي فروع النقابة، فضلا عن ميكنة سجلات العضوية والمعاشات.