تطلق مصر القمر الصناعي "طيبة -1" غدا، وهو أول قمر صناعي مصري مخصص لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا من دولة فرنسا.

وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنّ هناك فريق مصري كامل يتابع عملية الإطلاق للقمر الصناعي "طيبة - 1" المخصص لتكنولوجيا الاتصالات و المعلومات، بالتعاون مع فريق شركة آريان سبيس الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5"، من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية، لافتا إلى أنّ وزن القمر يصل لـ5600 كيلو جرام.

ولفت إلى أنّ القمر سيكون موجودا في مدار فوق خط الاستواء 35.5 شرقا، موضحا أنّه مكان ثابت باسم مصر يمثل امتداد لأرض مصر في الفضاء وتحميه الأمم المتحدة بالمعاهدات والقوانين الدولية، وسيعمل على النطاق الترددي "كا باند" واسع النطاق.

وتابع أنّ "طيبة 1" يستغرق عددا من الأيام كي ينتظم في مداره المخصص له نظرا لظروف الإطلاق، وخلال 3 أشهر سيقدم جميع خدمات الاتصالات والإنترنت وبنجاح، موضحا أنّ مصر ستكون لديها شبكتين، الأولى أرضية المعتمدة على الكوابل وأبراج الاتصالات، والثانية فضائية عبر القمر الصناعي، المُصمم ليظل في الفضاء الخارجي لمدة تقترب من 15 عاما.