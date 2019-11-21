شنت لجنة مكونة من إدارة الصيدلة بمنطقة العجمي الطبية، غرب الإسكندرية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للصيدلة وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، اليوم، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات مهربة ومحظورة من الأدوية بإحدى الصيدليات؛ في إطار حملات ضبط منظومة الدواء.

وقالت الدكتورة منال حبشي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، إن إدارة الصيدلة بمنطقة العجمي الطبية أجريت التحريات على أحد الصيدليات المخالفة بمنطقة أم زغيو والتابعة للإدارة، بعدما ورد بلاغات متكررة من عدد من الأهالي.

وأكدت "حبشي"، أن مجموعة من الصيادلة من الدكتورة نورهان فاروق قلاوة، مدير إدارة الصيدلة بالعجمي، ومفتشي الصيدلة، والدكتورة نجلاء عزيز والدكتورة لمياء تميم، والدكتورة منى الحشاش وشيماء حسين، قادوا التحريات، التي أثبتت وجود المخالفات حيث إن الصيدلية تمارس العمل دون ترخيص بالإدارة، كما أنه جرى رصد بعض المخالفات منها تواجد كمية من أدوية مهربة وأخرى محظور تداولها في سوق الدواء منها تداول أدوية تابعة لجدول المواد المؤثرة على الحالة النفسية دون تذكرة طبية.

وتابعت، أنه تبين أن الصيدلية تدار في أغراض غير مرخص لها، في حين أنه أفادت المتواجدة بالصيدلية بأنها المالكة الفعلية للصيدلية وأن الصيدلي أعارها اسمه للترخيص فقط، مؤكدة أن اللجنة أغلقت الصيدلية وحرزت الأدوية والأدوات المخالفة؛ وتحرير محاضر مخالفات للصيدلية بقسم الشرطة.

واستكملت، أنه جرى مخاطبة نقابة الصيادلة بالإسكندرية للتحقيق في واقعة إعارة الاسم للترخيص وتسهيل عمل شخص غير مصرح له بمزاولة المهنه بالصيدلية.