تحدث محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، عن "حكاية تاريخية"، لتنظيف الأماكن الأثرية بالمحافظة.

وقال متولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي"، إن المشاركين في المبادرة مجموعة من الشباب الواعد المتحمس، المحب لبلده وآثارها: "رأوا ضرورة القيام بدور إيجابي، لا مجرد جمع معلومات، استقبلناهم ورحبنا بهم كثيرًا، وتعاونا معهم".

وأوضح، أن الشباب أطلقوا المبادرة، دون تفاصيل، حيث أمدهم بالتفاصيل واحتياجات المنطقة: "الحملة ستشمل المحافظة كلها، ومنطقة كوم الناضورة هي الأكثر احتياجًا للعمل، ووزير الآثار زارها، ونحن جاهزون للعمل فيها، فهي منطقة كبيرة، تبلغ مساحتها نحو 6 فدادين ونصف الفدان، فيها تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن منذ العصر الفاطمي".

ولفت إلى أن عمر المنطقة يقدر بنحو 900 عام، مشيرًا إلى وجود مجموعة من الآثار الهامة فوق التل الترابي: "هناك برج الإشارة وبرج كرة الزوال، وصهريج مياه ومرصد محمد علي"، إضافة إلى وجود حديقة متحفية تحتوي على 126 قطعة أثرية.

وأردف، أن المنطقة واعدة من الممكن أن تصبح المتنزه الثاني بعد منطقة المنتزه، وتصلح لأن تكون منطقة سياحة داخلية وخارجية: "الأهالي تعشق منطقة كوم الناضورة، والشباب من مختلف التخصصات من جامعة الإسكندرية وجامعات أخرى يعيش جميعهم في المحافظة، أطلقوا المبادرة من أجل إظهار المواقع الأثرية بمظهر حضاري لائق".

وأردف، أنه جرى زراعة 3 آلاف شجرة بالمنطقة كسياج شجري، كما جرى تنفيذ 12 قرارًا خاصًا بإزالة التعديات، حيث سيجرى العمل على بدء تطوير المنطقة.