أدي رئيس سريلانكا السابق ماهيندا راجاباكسا، اليوم، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للوزراء في حكومة أخيه الرئيس المنتخب حديثًا جوتابايا راجاباكسا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أنه من المقرر أن يجرى الإعلان عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة في وقت لاحق، وكان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينجه قد أعلن، أمس الأربعاء، تنحيه عن منصبه لإفساح الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

جدير بالذكر، أن الرئيس راجاباكسا حلف اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد قبل أيام، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا.