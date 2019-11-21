تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة بمحافظة القليوبية والمكون من 3 عاطلين مقيمين بالقناطر الخيرية، والسابق اتهامهم في عدة قضايا)، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي بالنزهة، وبحوزتهم 170 طربة لمخدر الحشيش بلغ وزنها 17 كيلوجرام حشيش، و5 هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.