لقى اليوم الخميس شاب مصرعه إثر تناوله قرص سام لحفظ الغلال، وذلك في ظروف غامضة، بإحدى قري مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، وتكثف إدارة البحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول شاب، مصاب بحالة إعياء شديد نتيجة تناوله قرص حبة غلال وتوفى متأثرا بإصابته.

بانتقال أجهزة البحث إلى مستشفى ملوي العام، تبين أن الشاب يدعي "ع.م" 26 عاما، مقيم بإحدي قرى مركز ملوي، وتوفى نتيجة تناوله قرص سام لحفظ الغلال، وبسؤال أهل المتوفي، أكدوا ما جاء بالتقرير الطبي المبدئي. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى ملوي العام.