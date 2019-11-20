صممت إدارة العلاقات العامة والإعلام والتواصل بديوان عام محافظة المنيا، ملصقا تحت عنوان " لاتقترب من أعمدة الإنارة أثناء الأمطار، يحذر المواطنين من الاقتراب منها أثناء سقوط الأمطار حفاظا علي أرواحهم.

بدوره، أصدر اللواء قاسم حسين المحافظ، كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري، وكذلك رؤساء المصالح والهيئات والشركات بضرورة إصدار بيانات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة هطول الأمطار.

وأعلن المحافظ، عن تشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المراكز والقرى وفحصها والتأكد من سلامتها ومراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقال المحافظ، إن غرفة الأزمات والكوارث الرئيسية بالمحافظة منعقدة علي مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة مسخره للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.