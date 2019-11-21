أصيبت طالبة مغتربة بكلية العلاج الطبيعي في جامعة بني سويف باشتباه نزيف في المخ والبطن والحوض، إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة شقة تسكن فيها خلال دراستها ببني سويف، عقب تعرضها لحالة إغماء مفاجئ أثناء وقوفها بالشرفة.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، عن ورود بلاغ من مستشفى بني سويف الجامعي، بوصول " آية .م .ن" 20 عاما، طالبة بكلية العلاج الطبيعي، بجامعة بني سويف، من مركز مطاي بمحافظة المنيا، وتسكن خلال دراستها ببني سويف في شقة بالطابق الثاني بمساكن البنك دائرة القسم، مصابة باشتباه نزيف بالمخ والبطن والحوض، ولا يمكن استجوابها.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء تواجد الطالبة برفقة 2 من زميلاتها في الشرفة تعرضت لحالة إغماء مفاجئ واختل توازنها، وسقطت بالشارع. كما تبين من سؤال كلا من : "أروى .س . ح" 19 عاما، طالبة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، و"أروى . إ .م" 20 عاما، طالبة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف، وهما من مركز مطاي بالمنيا، وحاليا بنفس عنوان المصابة، قررا أنهما أثناء وقوفهما برفقة المصابة بشرفة في الشقة سكنهم تعرضت لحالة إغماء مفاجئ واختل توازنها وسقطت بالشارع، وتم نقلها للمستشفى.

كما تبين من سؤالهما أنها سبق لها التعرض لتلك الحالة من قبل، ولم يتهما أحد، ونفيا وجود الشبهة الجنائية. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1198 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة . من جانبه، توجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إلى المستشفى الجامعي لزيارة الطالبة والاطمئنان على حالتها الصحية، مؤكدا على أن الجامعة أمينة على كل الطلاب فهم أبناء لها، لذا وجب زيارتها والاطمئنان عليها ومتابعة حالتها، موجها إدارة المستشفى بتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية الصحية اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات، حتى تماثلها للشفاء.