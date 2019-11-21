ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على ثلاثة عاطلين هاربين من أحكام قضائية بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية الواجبة نفاذها.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "على ا ح" 35عاما، عاطل، محكوم عليه في قضية جنايات قسم أول بنها مخدرات، بالسجن المؤبد، و"أبوالمعاطي ك م" 34عاما، عاطل محكوم عليه في قضية جنايات قسم المعادي مخدرات، بالسجن المؤبد، و"محمد ف ع" 41عاما، سائق ومطلوب التنفيذ عليه في جناية جنايات مركز قليوب "مخدرات"، بالسجن المؤبد وغرامة 100.000 جنيه تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.