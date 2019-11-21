أصيب 11 مواطنا، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بالحادث من إدارة شرطة النجدة، ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي وهم حسن حامد عبد الونيس، 43 عاما، من المثاني مصاب بكسر بالعمود الفقري وجرح متهتك بالرأس، وعبد المجيد 18عاما من الضبعة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكدمات بالصدر والرأس، وعبد القادر سليمان حميدة،37 عاما، مصاب باشتباه كسر بالترقوه وكدمة بالصدر وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بالوجه واشتباه كسر باليد اليسرى، ومحمد أحمد محمود محمد، 39عاما، فاقد الوعي ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وخليفة السيد خليفة41 عاما، من العزبه الغربيه بمطروح مصاب باشتباه كسر بلوح الكتف واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد منصور صديق،41 عاما، من مطروح، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمة بالرئة، وعبد الناصر عبد الرحيم صابر، 45 عاما، من زاويه العوامة بالضبعة، مصاب باشتباه كسر بالحوض وكدمه بالصدر، وسمير عبد الحفيظ عبد القوي، 55 عاما من مطروح مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وحسام صدقي عبدالله، 25 عاما من أسيوط مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ورمضان كامل أحمد 26 عاما، من قنا مصاب بكدمة بالصدر وجروح متهتكة بالأصابع، وعادل أحمد محمد 57 عاما من مطروح مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وجارى عمل الفحوصات اللازمة. وانتقلت المباحث لموقع الحادث للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه، وأخطرت النيابة للعامة للتحقيق .