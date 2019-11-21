أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" لي كه تشيانج، عن أمل بلاده أن تسهم المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية الكبرى في تعزيز التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للاقتصاد العالمي.

وقال تشيانج خلال اجتماع المائدة المستديرة، اليوم، في العاصمة الصينية "بكين" مع قادة ست مؤسسات اقتصادية ومالية دولية كبرى تحت عنوان: "تعزيز الانفتاح والاستقرار والتنمية عالية الجودة للاقتصاد العالمي"، إنه يأمل في بناء التوافق وتعزيز الثقة وتعميق التعاون خلال الاجتماع، بما يسهم في تعميق التنمية المستدامة والمستقرة للاقتصاد العالمي.

جدير بالذكر، أن القادة الستة، هم: رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس"، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "آلان وولف"، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية "جاي رايدر"، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "آنجيل جوريا"، ورئيس مجلس الاستقرار المالي "راندال كوارلز".