قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان"، أندريه كليموف، إن بلاده لا يمكنها منع المواطنين الروس، الذين انضموا إلى مسلحي التنظيمات الإرهابية من العودة إلى وطنهم، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لا يمكن السماح بظهورهم غير المسيطر عليه في روسيا.

وأضاف المسؤول الروسي، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم: "يتعين أن نستبعد عودة هؤلاء غير المسيطر عليها إلى روسيا، والأجهزة المعنية تعمل على تحقيق ذلك".

وأضاف كليموف:" إذا تحدثتا عن المواطنين الروس، فبموجب دستور روسيا الاتحادية، يحق لأي مواطن روسي العودة بحرية إلى بلده وليس من حقنا أن نمنعه من العودة"، موضحا أنه ينبغي ترحيل المواطنين الروس الذين انضموا إلى المسلحين من مناطق تواجدهم الحالية.

وأكد أنه بعد وصول هؤلاء الأشخاص إلى روسيا سيتعين على القضاء أن يتخذ قرارا حول مدى مسؤولية كل منهم وإصدار الحكم المناسب، لافتاً إلى أنه في روسيا - على عكس بعض الدول الأخرى - يستطيع المسلحون الإبقاء على حياتهم بسبب غياب عقوبة الإعدام.

يذكر أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق عن بدء ترحيل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف إن هناك قناة اتصال بين موسكو وأنقرة يتم من خلالها مناقشة مسائل تهم الطرفين، بما في ذلك مسألة عودة المسلحين من سوريا إلى روسيا.