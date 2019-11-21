أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مشروعه التثقيفي "حكاية كتاب" في إطار سعيه الدائم إلى رفع مستوى الثقافة، ونشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

ويقدّم المركز من خلال هذا المشروع كتابين من الكتب المهمة لجمهور متابعيه شهريا، (بواقع كتاب لكل 15 يوما)؛ معرفا بالكتاب المختار، ومؤلفه، ودافع تأليفه، ومتناولا إياه بالدراسة، والتحليل، وبلورة الأفكار في ورقات قليلة وكلمات مختصرة، إلى جانب عقد العديد من الفعاليات الحوارية والتسابقية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وميدانيا في الأوساط العلمية، والمناسبات الثقافية المختلفة، وذلك بالتزامن مع طرح الكتب المختارة.

ومشروع "حكاية كتاب" جزء من نشاط ثقافي موسع للمركز، إدراكا منه لضرورة التفاعل مع واقعنا المعاصر بكل السبل والوسائل، النظرية والتطبيقية إثراء للفكر، ودعما للثقافة المجتمعية، لا سيما لدى الشباب، وربطا للنشء الصاعد بالقراءة والكتاب، بما يتناسب مع حضارة بلادنا وأمتنا.