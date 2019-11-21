أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يجب التمييز بين دور الوكالة، وتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران.

موضحة خلال مؤتمر صحفى تنقله قناة "العربية"، أنه سيتم التقرير لاحقا إذا ما يجب إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن.

وأكدت، أن مجلس المحافظين، سيتخذ قراراته بشأن إيران على ضوء المعلومات التي لديه، مضيفة "لدينا فريق من الخبراء يعمل مع المسؤولين الإيرانيين".

وكشفت الوكالة الدولية، أن مخزون إيران من الماء الثقيل، تجاوز 130 مترًا مكعبًا، منوهة بأن إيران، لم توفر إجابات، وعليها التعاون لتنفيذ التزاماتها النووية.

وتابعت: "رصدنا آثار يورانيوم في موقع إيراني، ولم نبلغ به، وأحطنا المجلس بأنشطة إيران النووية الأخيرة".

ولفتت: إلى أنها لن تعطي تفاصيل عن آثار اليورانيوم، حتى توفر إيران إجابات عن الموقع غير المعلن، التي جرى رصد آثار اليورانيوم به، قائلة: "نراقب نيابة عن المجتمع الدولي أنشطة إيران النووية".