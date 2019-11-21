أحالت نيابة وسط القاهرة، زوجين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام الجنح، بتهمة قيادة شبكة لتبادل الزوجات.

أفادت تحقيقات النيابة، بأن "فيسبوك"، كان وسيلة التواصل بين زعيم العصابة في القاهرة "صلاح"، والأعضاء الجدد الذين يستوقفهم الإعلان المنشور عبر صفحة تحمل اسم "للمتزوجين فقط جلسات تعارف مع ضرورة إحضار أصل قسيمة الزواج"، وألقت المباحث، القبض على زعيم الشبكة وزوجته "مها"، وطالبت النيابة المباحث بالتحري عن باقي أعضاء الشبكة، وضبطهم.

ورصدت مباحث تكنولوجيا المعلومات الإعلان عبر فيسبوك، وتبين أنَّ وراء إدارة الشبكة زوجين، يروجان لنشاطهما المخل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما تبين أنَّهما يشترطان على المترددين عليهم تقديم قسيمة الزواج، للتأكّد من الهوية كشرط رئيسي للانضمام للشبكة.

وأدعت الزوجة خلال التحقيقات، أنها لا تعرف شيئًا عن حساب زوجها على فيسبوك، وأنها فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها مع زوجها، وأثبتت تحريات المباحث كذب رواية المتهم وزوجته، وأنهما يروجان لنشاط إجرامي ويقيمان حفلات للجنس الجماعي في منزلهما.