تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق شب بشونة تستخدم مركزاً لتجميع قش الأرز بعزبة أشمون مركز دكرنس.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطاراُ من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغاً لشرطة النجدة من بعض الأهالي بعزبة أشمون مركز دكرنس باندلاع النيران بقطعة أرض شونة تستخدم مركز لتجميع قش الأرز بالمنطقة

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص، تبين اندلاع النيران بقطعة أرض ملك المواطن عوض أبو النصر بركات علي مساحة فدانين وقطعة أرض أخري ملك المواطن محمد عبد الرازق القاضي علي مساحة نصف فدان، وتم السيطرة علي النيران دون خسائر بالأرواح أو إصابات.

وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء للقيام بعملية التبريد، وقدرت الخسائر المادية باحتراق 7 آلاف طن قش أرز، وبسؤال أصحاب الأرض لم يعللوا سبب اندلاع الحريق، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.