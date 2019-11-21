أعرب الكرملين عن ثقته بأن علاقات التحالف الأخوية بين روسيا وصربيا لن تتأثر بنشر فيديو، يظهر فيه شخص يُعتقد أنه موظف بالسفارة الروسية وهو يقدم المال لمسؤول صربي.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية: "نحن على يقين من أن العلاقات بين روسيا وصربيا هي علاقات متميزة وتتسم بطابع الشراكة والأخوة والتحالف في طبيعتها، ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر عليها".

وأضاف بيسكوف، أن القيادة الروسية لا تزال تجهل تفاصيل الأمر وأن الموضوع يحتاج للمزيد من البحث والتدقيق.