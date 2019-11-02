عبر الممثل الأمريكي الخاص لمنطقة غرب البلقان ماثيو بالمر عن قلقه، إزاء احتمال حصول صربيا على أسلحة روسية، في مقابلة بثتها مساء الجمعة محطة تلفزة في جمهورية شمال مقدونيا.

وقال بالمر لشبكة "ايل-سات"، "لدينا بالطبع قلق ليس فقط ازاء نشر معدات عسكرية روسية، وإنما أيضا بسبب احتمال حصول صربيا على منظومة عسكرية روسية".

وكان الدبلوماسي الأمريكي يرد على نشر صواريخ اس-400 وبانتسير للدفاع الجوي، الأسبوع الماضي في صربيا في إطار تدريبات عسكرية أطلق عليها اسم "الدرع السلافي 2019".

وكانت تلك المرة الأولى التي ترسل فيها هذه الأنظمة إلى الخارج للقيام بتدريبات بحسب وزارة الدفاع الروسية. وسبق أن نشرت في سوريا حيث أثبتت فاعليتها.

وألمح الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش خلال تفقده هذه التدريبات الى أن صربيا، ترغب في امتلاك منظومة الصواريخ الروسية.

وقال "نرغب في الحصول عليها، لكن في الوقت الراهن الطريقة الوحيدة هي أن تتركها روسيا لنا، لأنه ليس لدينا الإمكانات لشرائها".

وعبر بالمر عن أمله في أن تتوخى بلغراد "الحذر بخصوص عمليات مماثلة"، ملمحا إلى أنها قد تنطوي على "خطر مراجعة نظام العقوبات" بحق صربيا.

وأكد مبعوث البيت الأبيض إلى غرب البلقان على "التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة وصربيا"، قائلا "نعتقد أنه أكثر أهمية من كل ما فعله الروس مع بلغراد".

في البلقان، تعتبر صربيا الحليفة الرئيسية لروسيا التي تدعم بلغراد خصوصا في ملف كوسوفو. وتنظر موسكو بارتياب انضمام مونتينغرو إلى حلف شمال الأطلسي عام 2017.

ونشر هذه الأسلحة الفائقة التطور في صربيا يبدو بمثابة رسالة إلى حلف شمال الأطلسي، وكذلك شراء تركيا في الآونة الأخيرة منظومة اس-400.

واشترت انقرة هذه الأسلحة الروسية رغم احتجاج واشنطن.