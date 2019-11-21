قال المهندس سمير النجار، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن المحافظة تدعم المزارعين بكافة أشكال الدعم حيث جري توزيع 68 ألف شتلة زيتون مجانا عليهم في إطار تنفيذ المشروع القومي لزراعة 2.5 مليون شجرة زيتون بسيناء إضافة إلي دعمهم بعدد 60 ألف شتلة متنوعة من زيتون ورمان وتين وموالح مجانا من قبل وزارة الزراعة بهدف تحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أن دعم المزارعين لم يقتصر علي الشتلات فقط بل امتد ليشمل توزيع التقاوي والشتلات مجانا لعدد 900 صوبة من الصوب الزراعية المهداة من القوات المسلحة بتكلفة إجمالية 900 ألف جنية .