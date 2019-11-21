قال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم، إن أوكرانيا تسلمت سفنها المحتجزة جراء حادث مضيق كيرتش في حالة جيدة، مضيفا في بيان، أن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الروسي نشر فيديو للحالة الخارجية والداخلية لهذه السفن لحظة تسليمها للجانب الأوكراني، وكذلك لإجراءات التوقيع على عملية التسليم والاستلام.

وأوضح جهاز الأمن الروسي، أن الفيديو يُظهر بوضوح أن السفن وزورق القطر ومنظومة الخدمات داخلها سُلمت للجانب الأوكراني وهي في حالة جيدة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لا يتحمل أي مسؤولية إذا كان الأوكرانيون ألحقوا الضرر بالسفن أثناء توجهها إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن أمس الأربعاء أن بعض الأسلحة اختفت من على متن السفن الأوكرانية الثلاث، مؤكداً أن بلادة ستطلب من موسكو إعادة كل ما كان موجودا على متن هذه السفن، بينما شكك قائد القوات البحرية الأوكرانية إيجور فورونشينكو في حالة السفن الأوكرانية العائدة إلى أوكرانيا بعد احتجازها في روسيا بسبب انتهاكها حدود المياه الإقليمية.

رئيس أوكرانيا: بعض الأسلحة من سفننا مفقود

وفي سياق متصل، استقبل زيلينسكي، قادة السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التي أفرجت عنها روسيا بعد عام من احتجازها في مضيق كيرتش العام الماضي، وقالت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم، أن زيلينسكي كان في استقبال السفن لدى وصولها إلى ميناء أوتشاكوف مساء أمس.

وقال زيلينسكي، في تصريحات أوردتها الوكالة: "جزء من المعدات على متن السفن مفقود تحدثت إلى الأدميرال وبعض الأشياء التي لا يمكنني أن أقولها، لكن بعض الأسلحة مفقود"، موضحا: "رأيت الحالة، وسيكون هناك تحقيق"، مضيفا أن السفن ستخضع لعملية إصلاح تستغرق ثلاثة أشهر.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن "لقد اتفقت مع روسيا دون أي شروط، ببساطة عبر الهاتف بشأن عودة بحارتنا وسفننا، ولم أوقع أي شيء، ولم أعد بشيء نحن نعلم أننا على صواب في هذا الموقف، وليست هناك أي شروط".

وفي 25 نوفمبر 2018، أطلق حرس الحدود الروسي النار على السفن الثلاث التابعة للبحرية الأوكرانية، بالقرب من مضيق كيرتش، وألقوا القبض على طواقم السفن وعددهم 24 بحارا أوكرانيا، بتهمة انتهاك الحدود المائية الروسية، ووجهت لهم محكمة روسية تهمة العبور غير الشرعي للحدود الروسية.

وفي 25 مايو الماضي أمرت المحكمة الدولية لقانون البحار روسيا بالإفراج الفوري عن البحارة الأربعة والعشرين والسفن الثلاث والسماح لهم بالعودة إلى أوكرانيا، وأعادت روسيا البحارة الأربعة والعشرين إلى أوكرانيا في إطار عملية تبادل للمعتقلين بين الجانبين تمت في 7 سبتمبر الماضي، وفي 18 نوفمبر الجاري، بدأت عملية إعادة السفن الأوكرانية في البحر الأسود، وتم تسليم السفن لأوكرانيا في مياه محايدة.