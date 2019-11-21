طمأن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متابعيه على حالة والدته سوزان مبارك، بعد دخولها العناية المركزة.

وكتب علاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

وكشف علاء مبارك، أمس، أن والدته سوزان مبارك بالعناية المركزة.

وكتب علاء ردًا على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي بـ تويتر، حول الحالة الصحية لوالدته: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك".

ووجه أحد متابعي علاء مبارك سؤالا له حول الحالة الصحية لوالدته: "يا ريت حضرتك تطمنا على صحة السيدة الفاضلة ماما سوزان، إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله ربنا يشفيها، وربنا يبارك في عمرها وإن شاء الله ما نشوفش فيها ولا فيكم حاجة وحشة".

وأجرت سوزان مبارك عملية جراحية، أغسطس الماضي، في منطقة الظهر.

وظهرت في مناسبات اجتماعية، خلال الفترة الماضية، بينها حفل زفاف أحد أقاربها، نهاية يناير الماضي، حضرته دون أبنائها وبدون حرس شخصي، وطمأنت من صافحوها على صحتها، مؤكدة استقرار حالتها الصحية والشخصية.