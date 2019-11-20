كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن والدته سوزان مبارك بالعناية المركزة.

وكتب علاء ردًا على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على "تويتر" حول الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك".

ووجه أحد متابعي علاء مبارك سؤالا له حول الحالة الصحية لوالدته: "ياريت حضرتك تطمنا على صحة السيدة الفاضلة ماما سوزان، إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله ربنا يشفيها، وربنا يبارك في عمرها وإن شاء الله مانشوفش فيها ولا فيكم حاجة وحشة".

وانهالت تعليقات المتابعين داعين لها بالدعاء وطول العمر.

وأجرت سوزان مبارك عملية جراحية، أغسطس الماضي، في منطقة الظهر.

وظهرت في مناسبات اجتماعية، خلال الفترة الماضية، منها حضورها حفل زفاف أحد أقاربها، نهاية يناير الماضي، دون أولادها، كما جاءت دون حرس شخصي وطمأنت من صافحوها على صحتها، مؤكدة استقرار حالتها الصحية والشخصية.