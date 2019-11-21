عدد الوطن غدا الجمعة

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الجمعة.. الحكومة تطور «مزارع الدواجن»: نستهدف تخفيض الأسعار.. وزيادة الإنتاج والتصدير، «أبوستيت»: قروض لأصحاب المزارع الصغيرة.. و«البنك الأهلي»: التعاون مع «اتحاد المنتجين» يزيد أرباحهم

وتقرأ أيضا.. «طيبة 1» يصعد للفضاء اليوم.. وكالة الفضاء: القمر الجديد يقدم خدمات الاتصالات والإنترنت خلال 3 أشهر.. و«القوصي»: ينتظم في مداره خلال أيام ويستمر 15 عاما.. و«عزوز»: يوطد علاقات مصر بالقارة السمراء.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. البطولة يا رجالة.. المنتخب الأولمبي يواجه كوت ديفوار في نهائي أفريقيا وصفوفه مكتملة.. «شوقي»: أمامنا مهمة كبرى.. وأقول للجماهير: تعالوا للملعب وهنسعدكم.