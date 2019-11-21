قال بيني جانتس، المنافس الرئيسي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن اليوم حزين جدا، وذلك بعد الاتهامات التي وجهها المدعي العام الإسرائيلي لـ نتنياهو، وتشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

قرر المدعي العام بدولة الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، اليوم، توجيه لائحة اتهام بشكل رسمي إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

وقال المدعي العام الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي نقلته "سكاي نيوز عربية"، إنه اتخذ القرار بحق نتنياهو من أجل المصلحة العامة، وإن الاتهامات الموجهة لنتنياهو "خطيرة".