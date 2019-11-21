أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، ومتابعة تنفيذ جميع هذه المشروعات بشكل تفصيلى، إلى جانب دعم واهتمام وزارة المالية لنجاح تنفيذ مشاريع تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل.

وأشار «حسين» إلى أن هناك خطة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطوير مقار المصلحة، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير جميع المقرات وعددها 238 مقراً فى 30 يونيو 2021.

وأوضح «حسين»، خلال كلمة ألقاها فى مؤتمر إطلاق مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، اليوم، أن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية يعد مشروعاً قومياً ضخماً لرقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وأحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، من خلال حصر وضبط المجتمع الضريبى، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.

وأضاف أن الهدف الرئيسى من المؤتمر إعلام قيادات المصلحة بكل الإنجازات التى تمت فى جميع مشاريع التطوير خلال الفترة الماضية، وما سيتم من أعمال مستقبلاً لنقل هذه المعلومات كافة لباقى العاملين بالمصلحة، باعتبارهم العنصر الداعم الرئيسى لإحداث التغيير ونجاح التطوير، مثمناً الجهود التى بذلها العاملون فى هذا المجال خلال الفترة الماضية.

وأكد «حسين» أن الميكنة من شأنها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالمعاملات الضريبية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، كما يمكن المصلحة من إعداد تقارير من خلال منظومة BI عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة.