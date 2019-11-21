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طلاب لبنانيون يتظاهرون أمام وزارة التربية احتجاجا على كتاب التاريخ

طلاب لبنانيون يتظاهرون أمام وزارة التربية احتجاجا على كتاب التاريخ

مخرج "بيك نعيش" يشكر محمد حفظي على المشاركة فى "القاهرة السينمائي"

مخرج "بيك نعيش" يشكر محمد حفظي على المشاركة فى "القاهرة السينمائي"

صور.. رانيا يوسف ومحمد حفظي يحضران العرض الخاص لـ"بيك نعيش"

صور.. رانيا يوسف ومحمد حفظي يحضران العرض الخاص لـ"بيك نعيش"

توزيع 200 قطعة ملابس على أطفال رضع مستشفى الشاطبي: "عايزين نفرحهم"

توزيع 200 قطعة ملابس على أطفال رضع مستشفى الشاطبي: "عايزين نفرحهم"

عاشور: من لديه مستند عن وجود انحراف مالي في "المحامين" يتوجه للنيابة "مش الفيس"

عاشور: من لديه مستند عن وجود انحراف مالي في "المحامين" يتوجه للنيابة "مش الفيس"

إنقاذ مشرد من البرد في الإسكندرية وإيداعه بمؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"

إنقاذ مشرد من البرد في الإسكندرية وإيداعه بمؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"

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خدمة التنمية وتطوير التعليم.. كل ما تريد معرفته عن القمر "طيبة 1"

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سوزان مبارك في عام.. ظهور خافت وأزمة صحيّة

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"الحي المتنقل": خدمات "دليفري" في "دقيقتين"

"الحي المتنقل": خدمات "دليفري" في "دقيقتين"

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