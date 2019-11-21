أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، انطلاق ملتقى التوظيف "اشتغل فني"، الأربعاء المقبل، بمشاركة ما يقرب من 40 شركة، قائلا إن التعليم الفني والتدريب هو قاطرة للتنمية في مصر.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الملتقى يستهدف شباب التعليم الفني في كل القطاعات وربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوظيف الشباب في القطاع الخاص وزيادة التنافسية بما يتماشى مع إقامة المشروعات التنموية.

وأشار شاروبيم إلى أن الملتقى يسعى إلى تشجيع الشباب على العمل والإنتاج وتغيير نظرة المجتمع السلبية لشباب التعليم الفني عن طريق وضعهم على الطريق الصحيح وإشعارهم بالثقة والفخر في مهاراتهم الفنية وإدراكهم لأهميتهم في تطوير الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد شاروبيم أنه وفقا لبروتوكول التعاون بين المحافظة وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني TVT Egypt وتنفيذ مبادرة اشتغل فني تسعى المحافظة لتنفيذ ملتقى التوظيف للباحثين عن عمل والذين تم تدريبهم للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والمهني.