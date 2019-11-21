قالت سكرتير أول رئيس القسم الثقافي والتعليمي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، إلكي كيرال، مساء اليوم، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا إلى ألمانيا كانت ناجحة، حيث أكدت قوة العلاقات المصرية الألمانية.

وأضافت، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح مشروع ثقافي جديد "6 باب شرق"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألتقى خلال تلك الزيارة بالعديد من المسئولين والوزراء، وتضمنت اللقاءات مناقشة الاستثمار في أفريقيا وتعزيز التعاون في مجالات عديدة والاقتصاد والتعليم، لافتة إلى أن الحضارة والثقافة المصرية مليئة بالثراء والتنوع الشديد، فهناك الحضارة الفرعونية والإسلامية.

وتحدثت عن التاريخ الحديث، وإبداع نجيب محفوظ الأديب العالمي، مشيرة إلى أن الثقافة المصرية ضخمة وهي تشعر بالسعادة لعملها في هذا الجانب في سفارة ألمانيا بمصر.

كما أكدت قوة العلاقات المصرية الألمانية في المجال الثقافي والتعليمي، منوهة إلى أن هناك العديد من المدارس الألمانية التي تعمل في مصر منذ العديد من الأعوام.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المؤسسات الثقافية التي تعمل في مصر، ومعهد جوته يعمل في مصر منذ نحو 60 عاما، وينظم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.