أحمد شوقي: الإقبال على مهرجان القاهرة كبير.. وتخصيص شباك تذاكر للنقاد

قال الناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، إن اليوم الأول لفعاليات المهرجان، شهد إقبالا على شباك التذاكر، فاق كل التوقعات، مؤكدًا أن الزحام والطوابير، لم تكن للعرض المجاني، للفيلم "الايرلندي" فقط، وانما كانت لمعظم أفلام اليوم، وغدًا، حتى أن كثير منها، رفع لافتة كامل العدد، منذ الصباح، مثل "بيك نعيش"، و"أبو ليلى"، و"جودي".

​وأعلن​"شوقي" في بيان، أن المهرجان، قرر تخصيص شباك لحاملي الكارنيهات من صحفيين ونقاد، حتى يتمكنوا من حجز تذاكر الأفلام، التي يرغبون في تغطيتها، وإنجاز مهام عملهم، بعيدًا عن زحام الشباك المخصص للجمهور.

ونفى "شوقي"، ما يتردد عن أن التذاكر بالكامل متاحة للجمهور، مشددًا على أن المهرجان يخصص بالفعل نسبة 40 % من عدد التذاكر لحاملي الكارنيهات، وليس مسموحا للجمهور حجزها.

كان اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، شهد توافد أعداد كبيرة من الجمهور، على شباك التذاكر، لحجز فيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، في عرضه الثاني، الذي عرض في الواحدة من ظهر اليوم، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.