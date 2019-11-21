تخلص شاب في العقد الثاني من عمره، بقرية أبشواي الملق، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، من حياته شنقا، بعد العثور على جثته داخل غرفة نومه لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز قطور، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل غرفة نومه بقرية أبشواي الملق، التابعة إلى دائرة المركز.

بالانتقال والمعاينة، تبين أن الجثة لشاب يدعى "ع. ن.ع"، 19 عاما، معلقا بحبل داخل غرفة نومه، وليس بها أي علامات ظاهرية، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، والسبب مروره بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة قطور، وإخطار النيابة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثة.