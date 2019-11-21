أسس الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم، حزبًا جديدًا، أطلق عليه "التحالف من أجل البرازيل"، وشعاره "الله، العائلة، الوطن"، الذي يؤمن به الانجيليون، وذلك بعد خصومة مع الحزب، الذي اوصله إلى رئاسة البلاد قبل عام.

وقال خلال حفل إطلاق الحزب في فندق فخم في العاصمة برازيليا، "لو كنت فعلت هذا في وقت مبكر، لكنا حصلنا على مئة نائب وسيناتور عن كل ولاية".

وهذا تاسع تغيير لحزب في تاريخ بولسونارو (64 عاما) في مسيرته السياسية طوال ثلاثين عاما.

وكان الحزب الذي غادره "الحزب الاجتماعي الليبرالي"، الذي لم يكن له وزن قبل انضمام بولسونارو اليه في مارس 2018، استفاد من الموجة الشديدة المحافظة، التي أوصلته للرئاسة، وحصل على أكثر من خمسين نائبا في البرلمان، وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة.

وعلى حساب الحزب الجديد الرسمي على "تويتر"، الذي يضم حتى الآن نحو 150 ألف مشترك، كثيرًا ما ترفق عمليات اقتباس التغريدات بشعار "الله، العائلة، الوطن".

وبحسب برنامجه، يركز الحزب الجديد على "إجلال الله والدين"، و"الدفاع عن الحياة والدفاع الشرعي عن النفس وعن العائلة".

وبحسب نص البرنامج الذي تلته خلال الاحتفال محامية الحزب كارينا كوفا، فإن "العلمانية لا تعني الالحاد الاجباري".

والنص المناهض بحزم للاجهاض، يدعو إلى "الدفاع عن الحياة البشرية حال الحمل"، وإلى "لفظ الاشتراكية والشيوعية".

وتولى بولسونارو رئاسة الحزب وابنه البكر فلافيو وهو سيناتور، منصب نائب رئيس الحزب.

ولخص البرنامج الرسمي للحزب، الأمر بقوله، إنه "أكثر من حزب أنه حلم وطموح أشخاص مخلصين للرئيس جايير بولسونارو، في توحيد البلاد حول حلفاء يتقاسمون القيم ذاتها، والنوايا الوطنية"، في وقت تتراجع فيه الحكومة في استطلاعات الراي.

وبعد توتر داخلي استمر لعدة أسابيع، انفجر الحزب الاجتماعي الليبرالي، ويأمل برولسونارو في انسحاب 30 نائبا للانضمام إلى حزبه الجديد.

وتدهورت الأجواء، داخل الحزب الاجتماعي الليبرالي، خصوصًا بسبب شبهات في ترشيحات وهمية، أتاحت الاستيلاء على أموال عامة.