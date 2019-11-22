أكدت مصادر طبية، أن الطفل عمرو محمود فتحي، والذي أصيب في واقعة سقوط اسطوانة غاز عليه من أعلى عقار بقرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم، حالته خطيرة وغير مستقرة.

وأضافت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن الطفل أجرى عملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالمنوفية، وأبُقي داخل غرفة العمليات لأكثر من 5 ساعات متواصلة لمحاولة إنقاذه من الموت، مؤكدا أنه مصاب بكسر في الجمجمة.

من جانبها، أمرت نيابة شبين الكوم، حبس ربة المنزل المتهمة بإلقاء اسطوانة غاز "أنبوبة"، من الطابق الثالث بقرية شبرا خلفون عن طريق الخطأ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بإصابة طفل يدعى عمرو محمود فتحي، 13 عاما، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب إصابته سقوط أسطوانة غاز عليه من أعلى منزل بأحد شوارع قرية شبرا خلفون.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ "الوطن"، أنه جرى إلقاء القبض على ربة المنزل وتدعى "ح. ا. ع"، صاحبة واقعة إلقاء اسطوانة الغاز على الطفل، وبسؤالها أقرت أنها ألقت الاسطوانة من الدور الثالث توفيرا للمجهود، دون رؤية الطفل وهو يمر.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم مركز شرطة شبين الكوم، وبالعرض على النيابة قررت حبس ربة المنزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.