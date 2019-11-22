أفادت مصادر عراقية، بسقوط 14 قتيلا من المتظاهرين خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرات عند جسر الأحرار وسط بغداد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر أمني عراقي، إن المحتجين استعادوا التمركز عند جسر الأحرار، كما انتشرت قوة من الاستخبارات قرب المدارس لمنع الطلبة من المشاركة في التظاهرات، نقلا عن "سكاي نيوز".

وأوضحت مصادر أن القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين عن ساحات وجسور بغداد، إلا أن المحتجين لا يزالون يسيطرون على أجزاء كبيرة من جسور السنك والأحرار والجمهورية المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث مقر الحكومة العراقية، وسفارات أجنبية.