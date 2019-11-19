4 أسباب أدت إلى ثورة محافظات جنوب العراق على الحكومة

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هل يجوز وضع صورة المصحف أو آيات من القرآن على "تورتة" المناسبات؟

هل يجوز وضع صورة المصحف أو آيات من القرآن على "تورتة" المناسبات؟

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