حقوقي: دول كثيرة أشادت بتقدم مصر في ملفات السكن و"تكافل وكرامة"

قال الدكتور شريف عبدالحميد، باحث في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالتحالف الدولي للسلام بجنيف، إن دول كثيرة أشادت بما تحقق في مصر من تقدم في ملفات عديدة مثل السكن وبرنامج "تكافل وكرامة" بعد استفادة 10 ملايين أسرة من ذلك البرنامج.

وأضاف عبدالحميد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر في عام 2018 أن المقررة الخاصة بالسكن اللائق في مجلس حقوق الإنسان أكدت أن مصر حققت مجهودات كبيرة فيما يخص تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي، موضحا أن المقررة الخاصة بالسكن اللائق في حقوق الإنسان حرفت تصريحاتها داخل مصر.

وتابع أن الحكومة المصرية قامت بقبول التوصيات البالغة 19 توصية الصادرة في عام 2014 فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقطعت شوطا كبيرا في تنفيذ هذه التوصيات، وأشادت الدول بالمجهود الذي حققته مصر فيما يتعلق بالجهود الاقتصادية والاجتماعية.