نشب حريق في قش أرز بأرض زراعية بقرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ.

وقال شهود عيان، إن حريقاً كبيراً نشب بمساحة تتخطى الفدان بالقرية، وانتقلت على الفور عددا من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، للسيطرة عليه.

وأضاف شهود عيان لـ"الوطن"، أن الحريق مشتعل بشكل كبير في كمية كبيرة من قش الأرز، وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة عليه.

واستغاث محمد جميل، أحد أبناء القرية، بالدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "في حريق كبير مشتعل الآن في قش الأرز في أرض زراعية، بجوار السكنات وقرب من الأهالي، وسيارات المطافي تعجز عن إطفاءه لشدة الحريق، والمنازل في خطر الآن من امتداد الحريق.. استغاثة للإمداد بسيارات مطافي بكثرة لإخماد الحريق، الكفر الشرقي- الحامول".