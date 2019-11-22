عاجل.. الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قش الأرز في الحامول

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وعددا من المواتير للسيطرة على حريق "قش الأرز" بقرية الكفر الشرقي بمركز الحامول، مشيراً إلى أنه جرى الدفع بـ3 سيارات من مركز الحامول، وسيارتين كدعم من مراكز مجاورة.

وأضاف طه لـ"الوطن": "نتابع المستجدات لحظياً منذ نشوب الحريق، وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة عليه، نظراً لأن مساحة الحريق تعدت الفدان، ونشبت في قش الأرز المُشون داخل الأرض الزراعية"، نافيا أن يكون الحريق قريبا من الكتلة السكنية.

وأوضح أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الدعم الطبي اللازم تحسبا لوجود حالات احتناق.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الحامول لمكان الحريق، فضلأً عن انتقال الأجهزة المعنية إلى المكان للسيطرة على الحريق، مطمئناً الأهالي أنه بعيد عن منازلهم.

نشب حريق في قش أرز بأرض زراعية بقرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ.

وقال شهود عيان، إن حريقاً كبيراً نشب بمساحة تتخطى الفدان بالقرية، وانتقلت على الفور عددا من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، للسيطرة عليه.

وأضاف شهود عيان لـ"الوطن"، أن الحريق مشتعل بشكل كبير في كمية كبيرة من قش الأرز، وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة عليه.