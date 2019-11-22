ساعات قليلة وينطلق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، على متن صاروخ الإطلاق "آريان-5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الواقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية، والذي يهدف لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا.

وهناك عدة أقمار صناعية حملها الصاروخ "آريان-5"، إلى الفضاء، بعد أن بدأ هذا الطراز في العمل منذ بداية العام الجاري، فكانت أولى مهامه في فبراير الماضي، حيث وضع قمري اتصالات اصطناعيين في المدار، أحدهما كان نتاجا للتعاون بين السعودية وقبرص واليونان، في أول عملية إطلاق ناجحة للصاروخ تنفّذ في 2019 من قاعدة كورو في جويانا الفرنسية.

والقمر الثاني الذي حمله الصاروخ "أريان 5"، هو "اتش اس-4/اس جي اس-1" هو قمر اتصالات تابع للمؤسسة السعودية المعروفة بـ"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" وللمشغّل اليوناني القبرصي "هيلاس سات".

وفي شهر يوليو الماضي، حمل "أريان 5"، من مجمع إطلاق أريان رقم 3 (ELA-3) في مركز غيانا الفضائي، ويحمل قمري اتصالات إنتلسات 39 وEDRS-C لإنتلسات ووكالة الفضاء الأوروبية.

"جي اس ايه تي-31"، قمر صناعي آخر حمله الصاروخ "أريان 5"، والذي يعد قمر اتصالات من تصميم وكالة الفضاء الهندية وصنعها من شأنه تضييق الفجوة الرقمية في شبه القارة الهندية، وتتخطّى مدّة صلاحيته أيضا 15 عاما.

كما شهد أغسطس الماضي، إطلاق الصاروخ قمر صناعي أوروبي للاتصالات بالليزر، يقم بتسهيل عمليات الإرسال عالية السرعة بين الأقمار الصناعية في المدار والمحطات الأرضية على الأرض، وهو جزء من شراكة بين القطاعين العام والخاص بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وشركة إيرباص، والذي يستخدم لنقل البيانات إلى الأرض في الوقت الفعلي تقريبًا، وهي عملية قد تستغرق ساعات، ما يتيح إرسال المزيد من الصور ومقاطع الفيديو عبر الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض.