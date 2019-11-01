تستعد الحكومة المصرية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الاتصالات «طيبة 1»، الذى سيساهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير قطاع الاتصالات بما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «2030».

وقام بتصنيع القمر الصناعى «طيبة 1» تحالف مكون من شركتى «تاليس إلينيا سبيس»، و«إير باص» الفرنسيتين، وتعدان من كبرى الشركات العالمية العاملة فى تصنيع الأقمار، وجارٍ الاستعداد لإطلاق القمر بواسطة شركة «آريان سبيس»، إحدى الشركات الرائدة فى إطلاق الأقمار الصناعية.

ومن المقرر أن يوفر القمر التغطية لمصر، وبعض دول شمال أفريقيا، وحوض النيل، كما سيساهم فى دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية، وسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم فى النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب، الذى بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار المنطقة، كما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.

وسيعمل القمر الجديد أيضاً على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل، انطلاقاً من جهود مصر للتعاون مع دول القارة، خاصة فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.

توصيات "مصر تستطيع": إنشاء صندوق لاستثمارات المصريين بالخارج.. وخطة طموحة لجذب السياحة

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، الذى نظمته وزارتا الهجرة والتخطيط، عن توصياته، وتضمنت استهداف حصول مصر على نصيب أكبر من السياحة فى البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية المتميزة مثل الأقصر وأسوان، ووضع خطة طموحة لجذب السياح، مع الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار فى مجال السياحة.

وركزت التوصيات على الاستفادة من «التطورات الإيجابية» للاقتصاد والتحسن فى بيئة الأعمال بالعمل على استمرار التواصل مع المستثمرين المصريين فى الخارج لتشجيعهم على الاستثمار والعمل فى السوق، مع ضرورة إنشاء صندوق لاستثمارات المصريين فى الخارج للاكتتاب فيه، وتشجيعهم على الاستثمار فى صندوق مصر السيادى.