تحدث الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة عن أول ظهوره على شاشة التليفزيون، مشيرًا إلى أنه قام ببطولة سهرة تليفزيونية للمخرج الراحل إبراهيم الشقنقيري.

وتحدث أبوزهرة خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن أن السهرات التليفزيونية كان يتم تصويرها على الهواء وكان يحفظ دوره بدقة حتى لا يُخطئ أثناء التصوير، مشيرًا إلى أن تقنيات التليفزيون في الماضي لم تسمح بعمل "مونتاج" لتعديل الأخطاء، لافتًا إلى أن الخطأ الواحد كان يتسبب في إعادة تصوير العمل بالكامل.

وتابع: "التليفزيون مكنش فيه مونتاج ولا تقطيع ولو عملنا نص ساعة وحد أخطأ نعيد تاني حتى لو من آخر العمل وفيه ممثلين ماتوا من الخضة والله وعاصرت ده".

وأوضح أبوزهرة أن الجمهور كان يعرفه شكلًا في البداية ولم يكن يحفظ اسمه، مشيرًا إلى أن امرأة نادت على زوجها قائلة: "عبدالرحمن أبوزهرة أهه" ليرد عليها زوجها "بلا عبدالرحمن أبوزهرة بلا زفت" مستطردًا: "اتشتمت وأنا ماليش ذنب".