رفض الفنان عبدالرحمن أبوزهرة وصف الإعلامية ياسمين عز له في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه الفنان العظيم، مضيفًا: "العظمة لله وحده" مطالبًا ياسمين عز أن تلقبه بالفنان القدير.

وتحدث أبوزهرة عن أسرته، مشيرًا إلى أن لديه أسرة طيبة: "أنا عامل أسرة جميلة وهايلة وعندي الدكتورة مي بتدرس في جامعات كندا والأستاذة سحر الكبيرة راحت إنجلترا ورجعت واشتغلت واتجوزت وقعدت في البيت".

وأوضح أبوزهرة أن نجله أحمد عازف بيانو عالمي ومقيم في النمسا وحاصل على جوائز عالمية في الموسيقى: "مفيش مايسترو عالمي ما يعرفش أحمد أبوزهرة"، مشيرًا إلى أن أحفاده يعزفون "الفيولت" ويشاركون في أوركسترا برلين الدولي.