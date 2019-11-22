أبدى جيسون سيلفا، الملقب بـ"فيلسوف العصر الرقمي ونجم السلسلة العلمية (Brain Games)" سعادته بسبب وجوده في مصر ودعوته للمشاركة في مؤتمر "فيستد سامت للإبداع والتكنولوجيا" وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

واعتبر جيسون سيلفا مؤتمر "فيستد سامت للإبداع والتكنولوجيا" هو أكبر قمة في العالم للتكنولوجيا الواعية تجمع الناس ورواد الأعمال والحالمين والمتفائلون بشأن توفير فرص جديدة في مصر.

وأوضح سيلفا أن المؤتمر ليس عن التكنولوجيا فقط ولكنه يتحدث عن التكنولوجيا الواعية والتي تهدف لإدخال مزيد من الإنسانيات والقيم للتكنولوجيا.

وقال سيلفا: "الشاب المصري الذي يحمل هاتفا ذكيا في يده يحمل تكنولوجيا اتصالات لم تكن متاحة لرئيس دولة منذ 25 عاما".

وجيسون سيلفا هو مقدم برامج أمريكي محترف ولد في فنزويلا ويعيش الآن في لوس أنجلوس بكاليفورنيا ونيويورك، ويحمل شهادة في الفلسفة وإنتاج الأفلام من جامعة ميامي.