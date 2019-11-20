أكد باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة هي عبارة عن تنظيم مصري يقوم بمتابعة الخدمات السياحية، المتمثلة في العمرة عن طريق التطور التكنولوجي الموجود لربط العلاقة بين الكيانات المصرية المنظمة لرحلات العمرة ونظيرتها في السعودية.

وأضاف باسل، في مدخلة هاتفية على إذاعة "راديو مصر"، أن قرار بوابة العمرة صدر منذ فترة من قبل المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بانضمام غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والجهات المعنية الخاصة بسفر المصريين بشكل كامل سواء كانت وزارة "الداخلية أو الخارجية أو الطيران"، وكان الهدف منها، هو التنظيم ومتابعة تقديم الخدمات السياحية بشكل كامل، من خلال مجموعة من المعلومات وتسجيلها كأسماء الحجاج والمعتمرين والبرامج لهم وتاريخ السفر وأسعار رحلاتهم وإمكانية وصول المعتمرين لمقدمي الخدمة من خلال هذه البوابة.

وتابع باسل، أن هذه البوابة أيضا تكشف أي مشاكل تواجه المعتمرين، حيث يمكنه كتابتها على البوابة والتواصل مع المسؤولين في حل هذه المشكلة مع الشركات السياحية المنظمة لهذه الرحلات، كما أن الخدمة المقدمة يمكن التعاقد عليها من خلال المعتمرين وشركات السياحة، وذلك للقضاء على دور الوسطاء في برامج الحج والعمرة، وذلك بدوره يؤدي لتخفيض بعض الأعباء التي كان يتحملها المعتمر وذلك لوجود بعض الوسطاء من شركات ومكاتب السياحة.